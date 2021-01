Cittadino scopre due topo d’appartamento e riesce a farli arrestare

Beccati dai carabinieri nel cortile di una casa grazie alla segnalazione di un solerte cittadino. E’ quanto avvenuto la notte scorsa a Zugliano: l’operazione dei militari del Norm di Thiene si è conclusa con l’arresto dei due ladri.

Tutto è iniziato ieri sera poco prima di mezzanotte, quando la centrale operativa veniva allertata da un abitante di Zugliano che segnalava la presenza di due individui che armeggiavano con fare sospetto vicino ad una abitazione di via Borgo Zucco, al civico 9.

Grazie al servizio capillare in atto predisposto per le festività, sul luogo è giunta dopo pochi minuti una pattuglia del servizio radiomobile, che ha sorpreso subito uno dei due malviventi. Un militare è quindi entrato all’interno del cortile dell’abitazione, bloccando anche il complice. Sul posto sono state fatte confluire altre due pattuglie, consentendo un intervento in sicurezza.

Le due persone fermate e poi tratte in arresto, sono il 33enne Lucian Cosergar, di origini romene e senza fissa dimora in Italia, già gravato da pregiudizi di polizia per reati contro il patrimonio; con lui, il 52enne serbo Aca Novakov, residente a Padova e pure già noto alle forze dell’ordine per reati vari. I due a seguito di perquisizione sono stati trovati in possesso di arnesi da scasso, nonché di refurtiva sottratta poco prima da dall’abitazione, nella quale si erano introdotti dopo aver divelto una delle finestre. Si tratta di una casa al momento non abitata, poiché gli anziani proprietari sono deceduti.

I due ladri sono stati quindi messi nella camera di sicurezza della caserma di via Lavarone a Thiene: il loro arresto è stato poi convalidato dal magistrato, che ha disposto per Cosergar la misura cautelare in carcere, mentre per Aca è scattato l’obbligo di presentazione quotidiana alla poliziagiudiziaria