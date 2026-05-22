A fuoco una villetta di via Ancona: cinque gli intossicati, in salvo due anziani coniugi

Tanta paura, ma fortunatamente nessuna grave conseguenza per le persone coinvolte. È il bilancio del rogo che ha avuto luogo questa mattina, venerdì 22 maggio, a Torri di Quartesolo.

Il fatto si è verificato in una villetta al civico 44 di via Ancona. Oltre ai vigili del fuoco, intervenuti a spegnere le fiamme, presenti sul luogo anche i carabinieri e il personale del Suem, impegnato a soccorrere le persone rimaste lievemente intossicate: i due anziani coniugi residenti nell’abitazione, un vicino e due militari dell’Arma. Tutti e cinque sono stati poi trasferiti in ospedale per accertamenti. I tecnici dei vigili del fuoco sono attualmente al lavoro per far luce sulle cause dell’incendio.

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