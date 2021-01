In auto con la marijuana “mascherata” e due dosi di cocaina gettate a terra

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Ha tentato due volte di gabbare gli agenti di polizia locale impegnati nel controllo sulle strade dell’hinterland thienese, ma gli è andata doppiamente male. Il riferimento è a un 39enne proprio di Thiene, fermato l’altro ieri a Zugliano da una pattuglia del consorzio Ne.Vi. che ha subito notato nel conducente un atteggiamento non consono a una normale verifica, individuando nell’abitacolo un contenitore di plastica con un marchio e simboli legati alla pianta di cannabis.

Nello stesso tempo, ad un agente non è sfuggito che lo stesso guidatore di una vettura di marca Ford in preda all’ansia si era maldestramente liberato di due piccoli involucri gettati a terra. Rivelatisi piccoli quantitativi di cocaina una volta raccolti.

Il fatto descritto nelle premesse è avvenuto alle 17.45 di mercoledì, in via Sant’Anastasia proprio sul confine tra il comune di Thiene cittadina di Zugliano. L’aspetto più curioso della vicenda descritta è che gli operatori sono stati scaltri e attenti a non farsi ingannare dalla confezione di prodotti legati alla cannabis di libera vendita (canapa light) e quindi legali per la ridotta porzione di Thc presente – principio attivo che ne determina l’effetto psicoattivo -, rilevando che all’interno degli stessi si trova della marijuana del tutto illecita. I successivi test chimici hanno confermato i sospetti mirati degli agenti.

In tutto 3,5 grammi, ritenuti compatibili con il consumo strettamente personale e che hanno quindi fatto scattare la segnalazione al Prefetto di Vicenza, che prenderà eventuali provvedimenti accessori che si aggiungono al ritiro della patente di guida al 39enne. Del quale non sono state diffuse indicazioni ulteriori. Anche il rinvenimento dei due pallini di cocaina poi sequestrati al pari della “droga leggera”, del peso di 1,40 grammi in tutto, rientrano nei limiti dell’uso individuale che vale l’iscrizione nella “lista nera” degli assuntori di droghe nella provincia di Vicenza. Che ogni giorno si allunga con nuovi nominativi trasmessi da polizia locale, carabinieri, Volanti della Questura e Guardia di finanza.