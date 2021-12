In più di cinquanta a ripulire le sponde dell’Astico con l’associazione Moana 60

Muniti di guanti e sacchi per raccogliere i rifiuti, si sono presentanti in circa cinquanta per partecipare alla due giorni ecologica proposta da Moana 60 Spirit of Community, l’associazione vicentina che ha a cuore la tutela e la valorizzazione dell’ambiente. Durante i due appuntamenti – domenica 28 novembre e domenica 5 dicembre – i volontari che hanno risposto alla chiamata hanno ripulito le sponde dell’Astico partendo dall’oasi Selgea di Zugliano.

Gli organizzatori di Moana 60 Spirit of Community hanno fornito ai partecipanti tutto il necessario per la raccolta: pinze, guanti e sacchetti. L’attività è durata un paio d’ore durante le quali adulti, ma anche giovani, hanno ridato dignità ad un luogo bellissimo di pace e natura, ripulendolo e rendendolo più accessibile, bello e accogliente. Al termine delle giornate i partecipanti si sono ritrovati per un momento di convivialità.

1 di 4

«Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato, togliendo, di domenica, del tempo a se stessi per fare qualcosa di importante a favore della comunità ha affermato Nicola Pino, fondatore di Moana 60 –. Il tempo è stato clemente e abbiamo potuto dare vita ad un’iniziativa cui teniamo molto e verrà riproposta, in febbraio, con una maggiore continuità. Vorremmo infatti organizzare una domenica ecologica al mese. Un ringraziamento particolare alle amministrazioni comunali di Lugo, Zugliano, Fara Vicentino per il loro sostegno».