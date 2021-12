Aiuti al commercio con buoni spesa e parcheggi gratuiti

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Buoni spesa da utilizzare in quasi una trentina negozi della città e parcheggi gratuiti in centro fino all’8 gennaio. Queste le due misure adottate dall’amministrazione comunale valdagnese per sostenere gli operatori economici più colpiti dalle chiusure e dai provvedimenti anti covid-19 attraverso l’iniziativa “AiutiAMO Valdagno”. Nelle scorse settimane, infatti, è stato aperto un apposito bando per la raccolta delle richieste da parte delle attività interessate alla distribuzione del fondo di 39mila euro.

I contributi sono stati assegnati sotto forma di buoni del valore di 10 euro riservati ai clienti residenti a Valdagno e distribuiti equamente alle attività beneficiarie. Queste ultime, per ciascun acquisto, riconosceranno la riduzione di 10 euro direttamente al momento di battere lo scontrino, abbinandola ad eventuali sconti o promozioni interne. L’iniziativa proseguirà fino al 10 gennaio 2022.

“A beneficiare del contributo – spiega la consigliera con delega al commercio, Liliana Magnani – sono negozi di vicinato e medie strutture di vendita. Già lo scorso anno avevamo stanziato un fondo di 40mila euro, ma ci tenevamo a spingere di più sul fronte degli acquisti locali. Lo strumento dei buoni ha questo obiettivo. In parallelo è stata confermata la gratuità dei parcheggi del centro per i primi 90 minuti di sosta e fino all’8 gennaio, insieme ad un articolato calendario di attività ed eventi che animeranno il nostro territorio. Proprio per il delicato momento che tutto il comparto commerciale sta affrontando, è d’obbligo sottolineare l’importanza di continuare a rispettare le regole per la prevenzione dei contagi da Covid-19 per scongiurare ulteriori chiusure e limitazioni che metterebbero ancora una volta in difficoltà tante realtà locali.”

Le attività beneficiarie sono in totale 28, alle quali sono stati consegnati i buoni già nei giorni scorsi per un ammontare di quasi 1.400 euro ciascuno. L’elenco completo dei negozi in cui è possibile utilizzare i buoni spesa è consultabile sul sito del comune di Valdagno.