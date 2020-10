Utilitaria esce di strada e si schianta su un muretto: gravissimo un uomo di Zanè

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Drammatica uscita di strada nel tardo pomeriggio a Zugliano in via Libertà: un uomo di Zanè è stato portato in gravi condizioni all’ospedale di Santorso.

L’allarme è scattato pochi minuti prima delle 18, quando alcuni automobilisti in transito hanno allertato una pattuglia della polizia locale, impegnata in un posto di controllo a poche centinaia di metri, in via IV Novembre, segnalando un’auto uscita di strada e a rischio incendio.

Giunta in via Libertà gli agenti hanno trovato una Suzuki Ignis sul fossato, con la parte anteriore distrutta e fumo bianco che fuoriusciva dal cofano. Per cause che sono ancora in corso di accertamento,pochi minuti prima, il conducente dell’auto – B.A. di anni 52, residente a Zanè – è uscito di strada mentre stava percorrendo la strada provinciale con direzione Thiene, all’altezza del mobilificio Magoni: l’auto prima di finire nel fossato ha urtato e distrutto un ponte di passaggio tra la carreggiata e i caseggiati accanto.

All’arrivo della pattuglia il conducente era ancora all’interno del veicolo e, su indicazione telefonica del Suem 118, in attesa dell’ambulanza, gli agenti gli hanno immobilizzato la testa, dato che l’uomo stava perdendo sangue dalle orecchie. Una volta giunta sul posto l’ambulanza medicalizzata, i sanitari hanno stabilizzato il 52enne e lo hanno quindi trasportato in codice rosso all’ospedale di Santorso. Sul posto per i rilievi e la viabilità sono intervenute due pattuglie della polizia locale Nordest Vicentino.