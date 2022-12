Abitazione di contrada va a fuoco nella notte: tre squadre di pompieri all’opera

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Vasto incendio nel corso della notte sulle colline sopra Valdagno, con chiamata all’intervento in forze dei vigili del fuoco vicentini per limitare i danni e aver ragione del rogo scaturito per cause accidentali in una datata abitazione di contrada Zovo di Castelvecchio. Sul posto sono stati inviati i pompieri professionisti di Schio e Arzignano con il supporto dei volontari di Recoaro Thiene.

Sembra che al momento dell’accensione dell’incendio nessuno si trovasse all’interno delle case di contrada adiacenti una all’altra, con l’allarme lanciato da un’altra contrada intorno all’una di notte, una volta avvistato il bagliore delle fiamme.

I pompieri arrivati dai tre distaccamenti operativi con tre autopompe, due autobotti e in tutto 15 operatori sono riusciti a circoscrivere le fiamme, evitando il coinvolgimento delle strutture attigue. Accertato subito che all’interno degli edifici non si trovassero persone in difficoltà, i vigili del fuoco presenti nella vallata dell’Agno hanno iniziato le operazioni di spegnimento e la successiva bonifica dell’area.

Al momento dell’allarme lanciato al 118 l’abitazione centrale era già avvolta internamente dalle fiamme, che hanno distrutto suppellettili e determinato il collasso della copertura per il calore e per il cedimento delle vecchie travature in legno. Si è trattato di una missione che è poi proseguita per tutta la notte, mentre nel corso della mattinata odierna sono in corso operazioni di bonifica e l’accertamento delle cause da parte dei tecnici dei vigili del fuoco. Al momento non si possono escludere cause dolose, da affiancare nel campo delle ipotesi preventive a quelle accidentali.