Previsioni meteo 27-29/12, calo termico e lieve peggioramento negli ultimi giorni del 2022

SITUAZIONE GENERALE

L’alta pressione di questi giorni tende a cedere temporaneamente sull’Europa centro-occidentale lasciando spazio a deboli perturbazioni in transito fino al nord Italia. Una di queste porterà qualche fenomeno tra il 29 e il 30 dicembre anche sul Vicentino accompagnata da un calo delle temperature.

MARTEDI 27 DICEMBRE

Sui rilievi ci sarà un bel sole, mentre in pianura per gran parte della giornata insisteranno nubi basse, foschie o nebbie. Si avvertirà un primo calo termico soprattutto in montagna. In pianura estremi termici tra 2 e 10 gradi.

MERCOLEDI 28 DICEMBRE

Altra giornata dove il maggiore soleggiamento lo si vedrà in montagna. A bassa quota il cielo sarà grigio per nubi basse e foschie. Lo zero termico tornerà dopo alcuni giorni sotto i 2.000 metri con temperature più consone al periodo.

GIOVEDI 29 DICEMBRE

Cielo nuvoloso su tutto il vicentino. Tra il pomeriggio e la sera giungeranno da ovest delle deboli precipitazioni sparse. Pioviggini in pianura e fioccate oltre i 1300-1400 metri. Temperature massime in calo, non oltre gli 8-9 gradi in pianura.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Anche venerdì ci saranno deboli fenomeni sparsi, nevosi a quote medie. A Capodanno il tempo tornerà a migliorare grazie al rinforzo dell’alta pressione sul Mediterraneo centrale che sospingerà verso il nostro territorio correnti molto miti per il periodo.