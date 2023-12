Anziano di 90 anni cade in casa e implora aiuto con le urla. La vicenda è a lieto fine

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

La vicenda risale ormai a una settimana fa, ma è stata resa nota soltanto ieri, dopo il lieto fine. E’ sopravvissuto, anche se ha riportato dei traumi, il 90enne di Valdagno soccorso nella serata di mercoledì 6 dicembre da Carabinieri, pompieri e ambulanza del Suem, dopo l’allarme lanciato da un vicino di casa della vittima di una caduta accidentale in casa, poi trasferita in ospedale San Lorenzo.

L’anziano valdagnese, parzialmente autosufficiente e che vive solo in un appartamento di Vicolo Paoli, era stato raggiunto al domicilio indicato nella chiamata da una pattuglia di Carabinieri della stazione di Recoaro Terme, insieme ai vigili del fuoco intervenuti a supporto, entrati nell’alloggio dopo aver forzato l’ingresso.

I militari della compagnia dell’Arma di Valdagno una volta avuto accesso all’interno hanno trovato l’anziano riverso a terra in cucina. Nonostante l’età, l’uomo si dimostrava da subito vigile e cosciente, lamentando dolori in più parti del corpo. Era infreddolito e anche spaventato, ma è stato in grado di spiegare lucidamente cosa gli era accaduto e di non essere stato in grado di rialzarsi e raggiungere il telefono per chiedere aiuto. La caduta risaliva addirittura al giorno precedente. Gli operatori lo hanno messo al sicuro e riscaldato con una coperta, in attesa della squadra sanitaria giunta in ambulanza.

Dopo gli accertamenti sanitari l’anziano novantenne è stato dimesso e ha potuto far rientro nello stesso appartamento di sua proprietà. Aveva riportato solo qualche livido ed alcune lievi escoriazioni, ma nessuna frattura. All’uscita dall’ospedale l’anziano signore ha subito voluto ringraziare tutti i suoi soccorritori, rivolgendo un pensiero di particolare riconoscenza ai Carabinieri per il loro provvidenziale intervento.