Ondata di calore: stato di allarme in Veneto. Le regole e i numeri utili per proteggersi

Da giovedì 12 a domenica 15 Agosto è previsto un innalzamento delle temperature nelle zone costiera, pianeggiante continentale e pedemontana del Veneto che può causare disagi sia alla salute che all’ambiente. La Regione ha dichiarato oggi lo Stato di allarme climatico per disagio fisico.

Chi fosse in difficoltà a causa dell’ondata di calore, la Regione del Veneto ha attivato due numeri verdi ai quali si può chiamare per segnalazioni o richieste di aiuto: per l’ambito socio-sanitario è attivo il numero verde 800-535535 realizzato con la collaborazione del Servizio Telesoccorso e Telecontrollo; per segnalazioni di eventuali emergenze di Protezione Civile è attivo invece il numero verde 800-990009.

Per l’Ulss 7 Pedemontana, rimane sempre disponibile anche il numero verde del Dipartimento di prevenzione 800 894455 (attivo da lunedì a venerdì dalle ore 8 alle 18, sabato dalle 8 alle 14).

Le regole per vincere il caldo

Uscire di casa nelle ore meno calde della giornata, prima delle ore 11 e dopo le ore 18.

prima delle ore 11 e dopo le ore 18. Indossare un abbigliamento adeguato e leggero. Sia in casa che all’aperto, indossare abiti leggeri, non aderenti, preferibilmente di fibre naturali per assorbire meglio il sudore e permettere la traspirazione della pelle

Sia in casa che all’aperto, indossare abiti leggeri, non aderenti, preferibilmente di fibre naturali per assorbire meglio il sudore e permettere la traspirazione della pelle Bere regolarmente e alimentarsi in maniera corretta. Bere almeno 2 litri di acqua al giorno. Anziani e bambini devono bere anche se non ne sentono il bisogno. Evitare alcolici e limitare bevande gassate o troppo fredde. Mangiare preferibilmente cibi leggeri e ad alto contenuto di acqua (frutta e verdura).