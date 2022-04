Porte aperte a Villa da Schio: un tuffo “in costume” nel Rinascimento

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Sarà l’evento di apertura di Villa da Schio di Castelgomberto, domenica 10 aprile, l’appuntamento che chiuderà in bellezza la rassegna “Benvenuta Primavera. Festa di Riapertura delle Dimore Amiche del Veneto”.

Lo splendido parco settecentesco, caratterizzato da tre grandi viali di tigli e carpini, con numerose statue, opere dell’officina del Marinali, e i giardini della Villa saranno a disposizione per passeggiate libere o per visite guidate che porteranno a scoprire anche l’antica cucina e la Cappella di Santa Maria Maddalena. Ne ha parlato, a Radio Eco Vicentino, il “custode” della villa, Giovanni da Schio, membro dell’associazione Dimore Amiche del Veneto.



Ascolta “Giovanni Da Schio, il custode di Villa Da Schio a Castelgomberto” su Spreaker.

La giornata sarà allietata dalla presenza di un gruppo di rievocatori dell’associazione Rosa Antico in abiti rinascimentali che, con danze e intrattenimento, regaleranno un tuffo “in costume” nel passato. A coronare l’iniziava, non mancheranno poi le degustazioni di vini e salumi, prodotti del territorio a chilometro zero, per riscoprire i sapori genuini.

Ingresso: 3 euro al parco e ai giardini senza guida, dalle 10 alle 12.30. 10 euro per la visita guidata nel parco alle 15 e alle 16.30 (8 euro ridotto, gratuito per bambini sotto i 6 anni e diversamente abili). Degustazione più visita guidata fino alle ore14: euro 10. Degustazione più visita guidata dalle ore 15: euro 15. Info e biglietti sul sito villadaschio.com eeventi@villadaschio.eu.