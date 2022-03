Ruba un motocarro, denunciato 37enne già noto alle forze dell’ordine

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un uomo, senza fissa dimora, nato a Sandrigo è stato denunciato per ricettazione al seguito di una segnalazione avanzata da un cittadino. La telefonata è giunta al 118 per denunciare una figura sospetta che si muoveva pericolosamente in strada con il rischio di mettere a repentaglio l’incolumità di automobilisti e passanti. L’episodio, di cui si ha notizia solo ora, è avvenuto nel tardo pomeriggio di giovedì scorso, 17 marzo.

Una volta ricevuta la segnalazione, i militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia Carabinieri di Valdagno, hanno raggiunto velocemente via della Scienza a Castelgomberto trovando e identificando l’uomo, risultato di nazionalità italiana e già noto alle forze dell’ordine. Durante gli accertamenti, gli agenti, hanno anche scoperto che il mezzo su cui viaggiava il 37enne era il bottino di un furto avvenuto poche ore prima nel comune di Trissino.

Il soggetto è stato condotto in caserma per i dovuti accertamenti e per la restituzione del mezzo al legittimo proprietario. Durante le verifiche è emerso anche che era già destinatario di un avviso orale, che gli è stato notificato al momento. L’uomo dovrà rispondere di ricettazione alla competente Autorità Giudiziaria.

Per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta ad indagini in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna