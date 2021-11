Acquedotto: problemi per il cedimento di una grossa tubatura. Tecnici al lavoro

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

La spia rossa sulla consolle del telecontrollo di Viacqua si è accesa nel pomeriggio di ieri, 29 novembre, per il serbatoio Madonnetta di Cornedo Vicentino. Un improvviso cedimento di una grossa condotta in ghisa del diametro di 20 centimetri che scorre a lato della strada Priabonese in entrata alla zona industriale a sud di Cornedo, ha mandato in sofferenza la riserva d’acqua e allertato subito i tecnici.

Arrivati sul posto per la ricerca della grossa falla, non hanno tardato ad individuare la fuoriuscita corposa, procedendo allo scavo e al tamponamento immediato.

L’operazione preliminare si è conclusa nella prima serata di ieri. Questa mattina le squadre sono tornate sul posto dove è in corso l’intervento definitivo di riparazione, mediante inserimento di un apposito giunto. Oltre ai dati forniti in tempo reale dal sistema telematico che monitora l’intera rete idrica e fognaria gestita da Viacqua, la presenza in loco di una rete già ampiamente suddivisa in distretti idrici minori, ha permesso di scongiurare disagi ad una vasta area. Nelle prossime ore, infatti, la temporanea chiusura della fornitura idrica per consentire di completare la riparazione, riguarderà solo quattro utenze, già prontamente avvisate. L’intervento complessivo verrà concluso nel pomeriggio odierno.

“Interventi come questo confermano l’importanza degli investimenti che Viacqua da anni compie sulle reti – è il commento del presidente di Viacqua, Giuseppe Castaman – partendo dal costante impegno a mettere in campo tutte le soluzioni utili ad individuare le perdite idriche nel minor tempo possibile. La tecnologia, mediante sistemi di telecontrollo, ci offre un grosso aiuto, impedendo di disperdere ingenti quantità d’acqua. Strumenti adeguati e competenze, poi, fanno sì che i nostri tecnici possano rispondere sul posto in brevissimo tempo, andando con precisione a trovare il punto in cui intervenire. Infine, il frazionamento delle reti, operazione in atto in diverse zone del bacino gestito da Viacqua, consente di ridurre al minimo i disagi per l’utenza e il più delle volte assicurare la continuità del servizio senza interruzioni”.