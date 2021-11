Covid, mascherina obbligatoria in centro: dopo Bassano anche Vicenza e Schio

Dopo Padova, anche nel vicentino l’aumento dei contagi da Covid porta i sindaci, in vista delle festività natalizie, a emettere ordinanze che introducono l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto. La prima amministrazione a farlo era stata quella di Bassano, che aveva previsto questo vincolo a partire da sabato 27 novembre in centro storico. Oggi arrivano le ordinanze di Vicenza e di Schio. Vicenza

Nel capoluogo l’obbligo vale dal 3 al 31 dicembre. L’ordinanza è stata firmata oggi dal sindaco Francesco Rucco. La prescrizione sarà in vigore nelle vie e piazze del cuore cittadino in cui avranno sede gli eventi e le manifestazioni previste per le festività natalizie. “L’aumento dei contagi – spiega Rucco – non ci permette di abbassare la guardia. In mancanza di disposizioni nazionali specifiche, chiediamo ai cittadini di adottare un comportamento prudente, indossando la mascherina anche all’aperto. L’obiettivo è quello di salvaguardare il più possibile la convivialità e lo spirito che caratterizzano le feste natalizie, vivendo i diversi eventi previsti quest’anno in centro storico con responsabilità e in sicurezza”. L’ordinanza sindacale recepisce il parere positivo per l’adozione dell’obbligo di utilizzo della mascherina in occasione delle manifestazioni natalizie espresso dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica il 23 novembre. Nello specifico, il perimetro dell’area interessata dal provvedimento è costituito da piazzale De Gasperi, corso Ss. Felice e Fortunato, piazzale Giusti, contra’ Mure Porta Nova, piazzale del Mutilato, contra’ Motton San Lorenzo, corso Fogazzaro, contra’ Pedemuro San Biagio, piazza San Biagio, contra’ Motton Pusterla, contra’ delle Canove, Levà degli Angeli, viale Giuriolo, contra’ delle Barche, contra’ Mure San Michele, contra’ Porton del Luzzo, contra’ Ponte Furo, viale Eretenio, contra’ Carpagnon, contra’ Pasini, piazza del Duomo, contra’ Vescovado, viale Gorizia e viale Roma, compresa l’esedra di Campo Marzo.

L’obbligo non riguarda i bambini con meno di sei anni e le persone con disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina. Restano, inoltre, in vigore le misure ministeriali che prevedono l’utilizzo dei dispositivi nelle situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti. In caso di mancato utilizzo della mascherina è prevista una sanzione di 400 euro.

Schio

Qui l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto in centro a partire dallo scoccare del 4 dicembre (00.00) fino alla mezzanotte del 6 gennaio 2022. È questo infatti il contenuto dell’ordinanza emessa dal sindaco Valter Orsi per far fronte all’aumento di contagi da Covid–19 che sta interessando anche il territorio scledense. “I dati che riceviamo ogni giorno ci mostrano una continua crescita di nuovi casi in tutto il territorio dell’Ulss 7 – spiega Orsi – anche se con numeri minori rispetto ad altre aree e questo è grazie alla vaccinazione. Dal 4 dicembre le vie del centro inizieranno a popolarsi di persone attirate in città dalle iniziative di Natale e il mercato del mercoledì e del sabato è sempre molto frequentato. Per evitare un peggioramento della situazione dal punto di vista sanitario e, di conseguenza, per poter vivere il periodo delle feste natalizie con più serenità rispetto al 2020 è necessario adottare la via della prevenzione. Ed è proprio questo l’obiettivo dell’ordinanza”.

Qui le aree in cui è obbligatorio indossare la mascherina sono: via Marconi, via Btg Val Leogra, via Baccarini, Piazza Statuto, Portego Garbin, via Pasini, via Monte Ciove, piazzetta IV Novembre, via Pasubio, Piazza Falcone Borsellino, Largo Fusinelle, Galleria Conte, Galleria Petange, via G. Garibaldi, Piazzetta Garibaldi, via Castello, Piazza Rossi, via Cavour, via Carducci, via Capitano Sella, Piazza Almerico Da Schio, via Rompato, via Baratto, Galleria Landshut, Galleria Kaposvar, Galleria Duomo e via F. De Pinedo.

La violazione delle disposizioni è punita con una sanzione da un minimo di 25 euro a un massimo di 500. Come a Vicenza, l’obbligo non vige per i bambini di età inferiore a sei anni e per le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, per le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo. Restano salvi eventuali altri casi di esenzione dal suddetto obbligo previsti da normativa statale. È fatto sempre obbligo di osservare un distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette a tale distanziamento.

Bassano