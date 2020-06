Alleanza rinnovata tra tennis e calcio a 5 per garantire i Centri Estivi: si parte lunedì

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Palline (da tennis) e palloni (da futsal) sanificati e pronti a rimbalzare da lunedì negli impianti sportivi di Cornedo Vicentino, che accoglieranno per quattro settimane bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni inaugurando la nuova versione dei Centri Estivi. Per la gioia e, soprattutto, il sospiro di sollievo di tante famiglie in difficoltà con la gestione dei figli con la chiusura delle scuole, peraltro aperte solo in modalità virtuale dallo scorso fine febbraio.

L’alleanza fruttuosa tra il circolo tennis locale e il club di calcio a 5 Futsal Cornedo è stata rinnovata anche per l’estate 2020, nonostante i tanti adempimenti da assolvere e le restrizioni e regole che caratterizzeranno le attività ludiche e sportive proposti ai ragazzi.

“Non ci siamo tirati indietro all’invito dell’amministrazione comunale e di fronte alle esigenze delle famiglie – spiega il coordinatore e istruttore Nicola Ciatti -, soprattutto per rispondere a una necessità sociale nel nostro territorio”. Un sodalizio a due ormai consolidato quello che già da alcuni anni unisce le due discipline “vicine di casa”, visto che il Paladesgasperi culla del pallone indoor e il Palasobradinho con i due campi da tennis sono attigui. In questi impianti si terranno tutte le attività.

Tante le regole da rispettare, su cui coordinatori e animatori si sono confrontati in una corsa contro il tempo nei giorni scorsi, linee guida regionali alla mano, con il presidente del circolo tennistico Milos Popovic a “benedire” la buona volontà di tutti. “Per ogni gruppo di massimo 7 bambini è previsto un unico istruttore – continua Ciatti – e non ci sarà interscambio. Arrivi e partenze saranno scaglionati, in modo da evitare assembramenti di genitori che, inoltre, non potranno accedere all’interno. Abbiamo predisposto un servizio di sanificazione degli impianti, che rimarranno aperti ai lati per il ricircolo d’aria, e anche di tutti il materiale e le attrezzature usate: racchette, palline e palloni saranno presi in consegna al termine delle attività del mattino e sanificati prima del riutilizzo”. A tutto ciò si aggiunge la misurazione della temperatura corporea in entrata e in uscita e i dispenser di gel igienizzante, con spogliatoi che rimarranno chiusi come da odecreto.

Tutto pronto, tutto in regola, ora mancano soltanto le iscrizioni degli “incerti”, anche se va detto che una trentina di adesioni sono già state raccolte per la prima settimana di attività ormai in via di partenza. I moduli saranno quattro, di settimana in settimana, fino ai primi di luglio. Di certo, per quest’estate almeno, si dovrà dire addio alle partitelle di calcetto e comunque ai maxi giochi con decine di ragazzini e ragazzine divertiti a confrontarsi. “Per quanto riguarda il tennis non ci sono grossi problemi – concludono gli organizzatori – per calcio a 5 porteremo avanti la tecnica individuale con proposte di esercizi e giochi adatte a loro. Ci sarà comunque da divertirsi, nel rispetto delle regole”.