Si schianta per un arresto cardiaco: salvo grazie alle manovre di rianimazione di un familiare

Si trova ricoverato in rianimazione all’ospedale San Bortolo di Vicenza un 59enne colpito poco prima delle 14 da un arresto cardiaco mentre guidava l’auto in una strada di Cornedo Vicentino.

Dalle prime frammentarie informazioni pare che l’uomo quando si è sentito male non sia riuscito ad evitare l’impatto con il rimorchio del camion che lo precedeva: nessun’altra persona è rimasta comunque ferita. Il fatto si è verificato alle 13.40 in via Monte Verlaldo, lungo la Sp246, non lontano dalla rotatoria dell’ipermercato Tosano.

In auto insieme a lui c’era un familiare che ha allertato il 118: seguendo passo passo le indicazioni dei sanitari del Suem ha proceduto ad effettuare le prime manovre rianimatorie in attesa dell’arrivo dell’ambulanza. I sanitari quando sono giunti sul posto trovato l’uomo ancora con il muscolo cardiaco defibrillabile e hanno proseguito quindi le operazioni di rianimazione cardio-polmonare, consentendo, una volta stabilizzato, il trasporto dello sfortunato guidatore all’ospedale San Bortolo. L’uomo non è però ancora fuori pericolo.

Notizia in aggiornamento