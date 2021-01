Disgrazia in una contrada: l’auto si muove e travolge il proprietario. Muore un 69enne

L’auto di famiglia parcheggiata sul ciglio della rampa in pendenza si trasforma in un auto killer, che schiaccia il corpo del proprietario, uccidendolo sul colpo. Il dramma si è verificato intorno alle 11 di stamattina sulle colline sopra Valdagno, in contrà Barbarana, e nulla hanno potuto fare i soccorritori per strappare un pensionato di 69 anni al tragico destino. Il suo nome era Mario Farardo, reso noto dopo l’avvenuta informazione ai familiari.

Sul posto si sono precipitati i soccorritori sanitari del Suem con un’ambulanza e i vigili del fuoco giunti dal distaccamento di Schio per agevolare le operazioni di recupero del corpo della vittima, spirata a quanto sembra poco dopo l’evento accidentale, a causa dello schiacciamento.

Nessuno avrebbe assistito alla drammatica scena. A lanciare la richiesta di soccorso al 118 sarebbero stati alcuni familiari, attirati dal rumore esterno, che hanno fatto il possibile per soccorrere il congiunto in attesa dell’ambulanza giunta da Valdagno. Ai carabinieri della compagnia di Valdagno sono toccati invece i rilievi sull’incidente, per ricostruire cosa sia effettivamente accaduto.

Sembra che il 69enne fosse rientrato in tarda mattinata presso l’abitazione una volta compiuta una commissione e, dopo aver posteggiato la propria Renault come d’abitudine sulla strada in salita, fosse uscito dall’abitacolo. Forse senza inserire il freno a mano, questo spiegherebbe la dinamica dell’incidente, necessario vista la pendenza della strada, oppure si potrebbe pensare a un guasto come seconda ipotesi che le indagini dei militari dell’Arma non escludono a priori.

Fatto sta che il mezzo si è improvvisamente messo in marcia travolgendolo con la parte anteriore, senza alcuna possibilità di scampo, nonostante un medico abbia tentato di rianimare il valdagnese, senza l’esito sperato.