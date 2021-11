Auto esce di strada e cappotta: ferita la guidatrice e il figlio. Traffico bloccato

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Son dovuti intervenire i vigili del fuoco a Cornedo Vicentino per estrarre una donna uscita di strada lungo la Strada Provinciale 246 all’ora di pranzo.

L’incidente ha mandato in tilt il traffico, intenso al quell’ora sulla principale arteria della Valle dell’Agno. L’uscita di strada è avvenuta in via Monte Verlaldo intorno alle 13.30, all’incrocio con via Tezze di Cereda.

La donna stava guidando in direzione del centro di Cornedo con la sua Ford, con a bordo anche il figlio, quando ha perso il controllo del mezzo, forse per evitare un altro veicolo in uscita da una laterale. L’auto ha prima sbandato e quindi cappottato: ferita non solo la conducente ma anche il giovane passeggero che era con lei. Estratta dall’abitacolo, è stata trasportata in ospedale a Valdagno in codice giallo insieme al figlio. Sul posto, oltre ai pompieri, anche due mezzi della polizia locale Valle Agno. Lunghe code si sono formate in entrambe le direzioni e sono state smaltite dopo un paio di ore.