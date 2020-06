Intervento antifrana in località Bastianelli. Sul piatto 162 mila euro dalla Regione

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

E’ ormai quasi ai nastri di partenza la definitiva sistemazione del tratto di strada a rischio di movimenti franosi di via Refoschi, in prossimità di località Bastianelli, nel territorio collinare di Cornedo Vicentino. A luglio si apre il cantiere di lavori che porteranno a mettere in sicurezza i circa 30 metri già oggetto di sistemazione provvisoria nel passato, in attesa di quello esaustivo promesso in avvio nel corso dell’estate. Previsti inoltre la ripavimentazione dell’asfalto e l’allargamento della carreggiata all’interno dell’intervento.

Il costo dell’opera è stato fissato in 162 mila euro, finanziati interamente dalla Regione Veneto con il Comune a intercedere per l’assegnazione della somma necessaria. L’obiettivo ovviamente è ripristinare la piena sicurezza, prevenendo nuovi distacchi di terreno e pietre in occasioni di precipitazioni ad alta intensità.

“Con il progetto appena approvato puntiamo a consolidare definitivamente il fronte – spiega nel dettaglio l’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Frigo – mediante la realizzazione di una palificata di micropali trivellati a valle della via, quindi un nuovo sistema di regimentazione delle acque meteoriche di ruscellamento ed infiltrazione. Una volta ultimate le opere per la messa in sicurezza del tratto, sarà possibile provvedere con il rifacimento del corpo stradale danneggiato e la realizzazione anche di un allargamento verso monte del tratto, per favorire una migliore circolazione dei veicoli”.

Ultimo step prima cdi consegnare le “chiavi” del cantiere consiste nell’assegnazione dell’incarico alla ditta che eseguirà i lavori, si stima entro un mese al massimo l’inizio in concreto dei lavori in loco. La procedura risulta essere in corso e, salvo intoppi o rallentamenti, entro la fine del 2020 tutto sarà pronto, con le opere di consolidamento completate e collaudate dopo un’ultima fase di assestamento e di apposizione dello strato superiore di bitumazione, il cosiddetto “tappeto d’usura”.

“Essere riusciti a finanziare questo intervento è motivo di grande soddisfazione – prosegue il sindaco di Cornedo Francesco Lanaro -. Come in molte altre parti del territorio collinare, anche in via Refoschi abbiamo assistito agli effetti del cambiamento climatico con forti piogge concentrate in poco tempo, uniti ad un minore utilizzo del territorio agricolo circostante. Il tutto porta a questi fenomeni franosi che richiedono interventi importanti da un punto di vista economico per essere sostenuti. Ecco perché il contributo della Regione Veneto diventa fondamentale per dare il via a tutto quanto necessario a mantenere in efficienza le aree collinari”.