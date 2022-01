Lancia un mattone contro lo sportello bancario: denunciato un 39enne

Ha lanciato un mattone contro la vetrata della filiale di una banca in centro a Cornedo Vicentino proprio mentre sul posto giungevano i carabinieri: per un uomo di 39 anni è scattata la denuncia in stato di libertà per danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.

Il fatto è accaduto nel pomeriggio di venerdì 21 gennaio in via Monte Cengio, davanti alla sede del Banco BPM: una pattuglia di militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia carabinieri di Valdagno attorno alle ore 13:30 nel transitare nel centro di Cornedo nei pressi di un noto istituto di credito ha notato l’uomo che si muoveva e, dopo aver raccolto un mattone in tufo da terra e lo ha scagliato contro la vetrata della banca, danneggiandola.

I militari sono quindi intervenuti per bloccarlo e, a quanto riportato in una nota dell’Arma, alle richieste dei carabinieri ha opposto una resistenza attiva, cercando di aggredirli. I due militari sono comunque riusciti a bloccarlo e a riportarlo alla calma. Accompagnato in caserma a Valdagno, il 39enne è stato quindi denunciato. Per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza dell’uomo sarà ora sottoposta ad indagini è andrà considerata definitivamente accertata solo in caso di condanna.