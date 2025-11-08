Maltrattamenti sui bimbi del nido, scatta l’arresto per una delle titolari

E’ un arresto che scuote la comunità e riaccende l’attenzione su un tema delicatissimo quello avvenuto a Cornedo Vicentino: la tutela dei bambini nei luoghi deputati alla loro crescita. Una delle titolari di un asilo nido privato della zona, è stata arrestata con l’accusa di maltrattamenti nei confronti di alcuni piccoli ospiti della struttura.

L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Vicenza e condotta dai Carabinieri della Sezione di Polizia Giudiziaria, è partita da alcune segnalazioni che denunciavano condotte aggressive e inappropriate da parte della donna. Le segnalazioni parlavano di episodi di violenza fisica ai danni di bambini molto piccoli, che frequentavano quotidianamente l’asilo. Dopo aver raccolto e verificato le informazioni, gli investigatori hanno accertato che la donna, in più circostanze, avrebbe messo in atto comportamenti maltrattanti, consistenti soprattutto in percosse. Un quadro inquietante, che ha portato all’intervento diretto dei militari.

Nella mattina del 5 novembre, in seguito a nuovi episodi documentati, i Carabinieri sono entrati nella struttura e hanno arrestato la donna in flagranza differita. Dopo le formalità di rito, è stata posta agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida davanti al Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Vicenza. Ma le indagini non si fermano qui. Sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e verificare se vi siano altri episodi o responsabilità. La Procura sta lavorando per chiarire ogni dettaglio, mentre la comunità locale resta profondamente scossa. Un episodio che, purtroppo, non è un caso isolato. Negli ultimi anni, sono emersi diversi casi simili in varie parti d’Italia, segno che il sistema di controllo e vigilanza sulle strutture per l’infanzia necessita di maggiore attenzione. Quando le vittime sono bambini così piccoli, la ferita sociale è più profonda, e il senso di indignazione più forte.

