Ruzzola sul pendio: grave un anziano, portato in elicottero al San Bortolo

E’ stato portato in elicottero all’ospedale di Vicenza in gravi condizioni il pensionato che si è infortunato nel primo pomeriggio a Cornedo Vicentino, dopo essere ruzzolato in un terreno di sua proprietà.

L’uomo, un 82enne, è scivolato per qualche metro in collina, nei pressi di via Rossati. L’uomo era solo e sono stati i familiari, poco dopo ad aver dato l’allarme dopo aver constatato che non si reggeva in piedi. Sul posto è accorsa quindo un’ambulanza del Suem, ma la centrale operativa ha optato per l’invio dell’elisoccorso, che lo ha trasportato velocemente all’ospedale San Bortolo di Vicenza, dopo ha potuto ricevere cure più appropriate per il tipo di traumi riportati.