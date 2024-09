Si è spenta a 107 e mezzo Luigia Maria, una delle “supernonne” centenarie del Vicentino

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

E’ il paese di Cornedo Vicentino a perdere la donna più longeva del paese, che lo scorso mese di marzo (il 20) aveva compiuto 107 anni. Nata a Brogliano, della classe 1917, si chiamava Luigia Maria Cailotto, vedova di Giuseppe Perin.

Con il marito, finanziere di professione mancato diversi anni fa, nel secolo scorso aveva formato la loro famiglia, nel tempo arricchita dalla nascita di cinque figli, lei rimanendo a vivere sempre nella vallata.

Oltre che essere considerata a pieno titolo la “nonna della vallata dell’Agno“, è stata fino a due giorni fa tra le tre pensionate più anziane di Vicenza a provincia, sfiorando i 107 anni e mezzo di età anagrafica. Venuta alla luce nel corso della Grande Guerra, ha perso il padre da bambina, da giovane mamma e lavoratrice (come operaia) invece ha sopportato difficoltà e pericoli connessi alla Seconda Guerra Mondiale, sempre confortata dalla fede, da donna devota. Per poi occuparsi dei figli e più in là dei nipoti, altrettanto devota al “bene” della famiglia.

A fine marzo il sindaco Francesco Lanaro aveva fatto visita alla nonna del paese, portandole un omaggio per festeggiare il compleanno con i parenti e chi l’ha assistita in tempi recenti. Un appuntamento che si è ripetuto di anno in anno, dal compimento del 105° anno, ma che purtroppo si interrompe in questo finire d’estate 2024.

La veglia di preghiera per accompagnare la su anima al cielo è in programma per oggi alle 19 nella chiesa parrocchiale di Cornedo Vicentino. Sarà sempre la Casa del Signore locale che viene dedicata a San Giovanni Battista ad ospitare domani le esequie di Luigia Maria, nel pomeriggio di giovedì, dunque, alle 16.