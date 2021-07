Scontro fra due auto e un pulmino: sei feriti sulla Sp 246. Strada chiusa al traffico

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Grave incidente a Cornedo Vicentino, lungo la strada provinciale 246, nel tratto denominato via Ortigara, al confine con Valdagno. Lo schianto ha coinvolto due auto e un pulmino, provocando sei feriti, per fortuna non gravi. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni, con deviazione sulla strada Oltreagno.

L’incidente, frontale è avvenuto intorno alle 19.40. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e tre ambulanze del Suem 118, che hanno trasportato i feriti in ospedale a Valdagno. Nel dettaglio, nello scontro un furgone è finito fuoristrada dopo lo scontro con un suv e l’impatto ha poi coinvolto una terza autovettura.

Dei 6 feriti, quattro sono lievi e solo due sono stati portati al San Lorenzo con un codice giallo di media gravità per alcuni traumi riportati. I pompieri arrivati da Arzignano, hanno messo in sicurezza i mezzi e collaborato ai soccorsi dei feriti, che sono stati assistiti dal personale sanitario del Suem 118. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono in fase di ultimazione.