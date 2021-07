Grave un motociclista coinvolto in un incidente fra la sua moto e un’auto

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Giornata funestata da incidenti, quella odierna sulle strade del Vicentino. Dopo il drammatico incidente sulla strada del Costo stamane a Cogollo del Cengio (grave un centauro), un secondo incidente ha coinvolto nel tardo pomeriggio un amante delle due ruote a Val Liona, nel Basso Vicentino.

Poco dopo le 18:35 di sabato, infatti, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Casalin in località Grancona per lo scontro tra un’auto e una moto: ad avere la peggio è stato il motociclista, volato nel campo sottostante. L’impatto è stato violentissimo, tanto che dalla moto si sono staccate forcella e ruota anteriore della moto Bmw.

I pompieri arrivati da Lonigo hanno messo in sicurezza i mezzi e collaborato al recupero del motociclista. Il ferito è stato stabilizzato dai sanitari del Suem 118 e trasportato in codice rosso in elicottero all’ospedale San Bortolo di Vicenza con l’elicottero di Verona Emergenza. Illeso l’automobilista. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 20.