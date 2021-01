Tragedia a Cornedo: anziano muore schiacciato da alcune lastre

Tragedia nel tardo pomeriggio a Cornedo Vicentino: un pensionato di 71 anni ha perso la vita travolto da alcune lastre in fibrocemento.

Il mortale infortunio è avvenuto in via Montagna al civico 30: l’uomo è stato trovato privo di vita in serata.

I vigili del fuoco di Arzignano e il Suem sono intervenuti intorno alle 18.45: il 71enne stava preparando le lastre per sistemare il tetto di una stalla di sua proprietà quando gli sono cadute addosso, sepellendolo. Al momento della disgrazia l’anziano era solo e la precisa dinamica dell’incidente è ora al vaglio dei carabinieri di Valdagno. Quando i sanitari del 118 son giunti sul posto con un’ambulanza, purtroppo per l’uomo non c’era più nulla da fare e tutti i soccorsi si son rivelati inutili.