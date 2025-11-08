E’ Gabriele Facchin, 53enne di Valdagno, l’alpinista deceduto ieri sul Cornetto

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Stava arrampicando in solitaria la parete del Cornetto, sulle Piccole Dolomiti, quando ha perso l’appiglio ed è precipitato per decine di metri. È morto così Gabriele Facchin, escursionista di 53 anni originario di Valdagno, ritrovato senza vita ieri all’inizio della via Soldà, un itinerario molto conosciuto dagli appassionati di montagna.

L’allarme è stato lanciato nel pomeriggio dalla compagna, preoccupata per il mancato arrivo all’appuntamento fissato per le 16.30. Dopo ripetuti tentativi di contatto al cellulare, senza risposta, la donna si è recata sul luogo indicato da Facchin come punto di partenza dell’escursione. Ha trovato la sua auto parcheggiata nell’area del Rifugio Campogrosso, a Recoaro Terme, e ha subito richiesto l’intervento del Soccorso Alpino. Le squadre di Recoaro-Valdagno e Schio hanno iniziato a perlustrare la zona a piedi. Poco dopo, sotto la parete del Cornetto, sul versante trentino dove sale la via Soldà, sono stati ritrovati alcuni oggetti appartenenti all’uomo. A quel punto è intervenuto anche l’elicottero della Guardia di Finanza di Bolzano, dotato di Imsi Catcher, un dispositivo in grado di intercettare e localizzare segnali telefonici. Dopo un sorvolo, i militari sono riusciti ad agganciare il cellulare della vittima e a individuare il corpo, vicino all’attacco del percorso, dove lo scalatore era precipitato.

Con l’autorizzazione della magistratura di Vicenza, è stato avviato il recupero della salma. Una trentina di soccorritori si sono alternati nel trasporto della barella lungo il tragitto verso il Rifugio Campogrosso. Il cammino, reso difficile dalla conformazione del terreno, è durato circa due ore e mezza e si è concluso verso l’una di notte. Facchin era un escursionista esperto, ben noto tra gli appassionati della zona.

