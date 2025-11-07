Va a scalare e non rientra: trovato morto alla base del Cornetto. Era precipitato

È stato ritrovato senza vita il corpo di un alpinista di Valdagno, che non si è presentato nel pomeriggio all’appuntamento previsto alle 16.30 a Valdagno, facendo scattare l’allarme per il suo mancato rientro.

Oggi verso le 17.30 la compagna del 53enne vicentino, il cui cellulare suonava libero senza risposta, ha chiesto aiuto dopo essersi recata nel luogo abitualmente frequentato dall’uomo e aver rinvenuto la sua macchina parcheggiata fuori dal Rifugio Campogrosso.

Sul posto le squadre del Soccorso alpino di Recoaro – Valdagno e Schio hanno iniziato a perlustrare l’area, finché i soccorritori non hanno ritrovato degli oggetti appartenenti all’uomo sotto la parete del Cornetto dove sale la via Soldà.

Allo stesso tempo l’elicottero della Guardia di finanza di Bolzano, sorvolando la zona dotato di Imsi Catcher, ha agganciato il suo cellulare, individuando il corpo vicino all’attacco della via, dove lo scalatore, che stava arrampicando in solitaria, era precipitato. Al momento sono in corso le operazioni di recupero della salma.

