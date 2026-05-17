Il 5 per mille per dare sostegno alla comunità. Il comune di Valdagno rilancia il suo invito a cittadini e cittadine perché scelgano i Servizi Sociali come destinazione del 5×1000 della loro dichiarazione dei redditi. Anche nel 2024, riferito ai redditi del 2023, la città si è confermata ai primi posti in Italia per il numero di persone che hanno confermato questa volontà: 2.887 scelte confermano infatti Valdagno come quinto ente locale dopo solo grandi città come Roma, Milano, Torino e Bologna. Una scelta, quella fatta dai valdagnesi, che ha contribuito a sostenere i servizi alla comunità portando circa 75mila euro di risorse. I fondi raccolti vanno a rafforzare diversi progetti che vanno dal sostegno dei servizi a bambini e giovani fino al progetto ‘Futuro prossimo’ e all’assistenza alle persone fragili.

“Al di là dei primati questi numeri sono lo specchio di una comunità che sente la responsabilità di aiutare il prossimo – ha sottolineato l’assessore ai servizi sociali Paola Peruzzo – Grazie alle firme dei valdagnesi ogni anno i Servizi Sociali possono contare su importanti risorse che vanno ad aggiungersi al forte investimento che da sempre il Comune riserva al sociale. Scegliere di destinare il 5×1000 al Comune significa fare il bene di Valdagno perché ogni euro raccolto viene poi speso direttamente per la nostra comunità e per quelle persone che vivono al nostro fianco e hanno bisogno di sostegno. Ogni firma per i Servizi Sociali si traduce infatti concretamente in servizi e opportunità”.

– – – – –

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.