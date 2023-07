Esce di strada con l’auto e vola nell’Agno: grave un automobilista

Alle 19:20, di lunedì 3 luglio, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Europa a Valdagno per un’auto finita all’interno del fiume Agno 7 metri più in basso: ferito il conducente.

L’uomo mentre percorreva la strada all’altezza della Marzotto ha perso il controllo dell’auto, sfondando un parapetto e precipitando nel centro del corso d’acqua.

I pompieri arrivati da Schio sono entrati in acqua, dotati di idrocostumi, e liberato l’uomo rimasto incastrato, che è stato portato a riva per essere stabilizzato dal personale sanitario del Suem. Il personale SAF (speleo alpino fluviale) arrivati da Vicenza, hanno predisposto e recuperato con l’autoscala il ferito, che è stato issato con una barella a toboga dalla riva al piano stradale.

L’uomo è stato trasferito in ambulanza in codice rosso in ospedale. Sul posto la polizia locale per i rilievi del sinistro. L’auto è stata agganciata dai vigili del fuoco e recuperata con una gru del soccorso stradale. Le operazioni di soccorso sono terminate alle 20:45 con il rientro in sede di tutte le squadre.