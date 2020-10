Esce per andare a funghi e non rientra: dopo ore di ricerche trovato morto un anziano

Era uscito la mattina per andare a funghi, ma quando non l’hanno visto rientrare per pranzo, i familiari hanno fatto scattare le ricerche, allertando carabinieri.

Purtroppo però il 73enne di Valdagno è stato trovato in serata senza vita nei pressi di un corso d’acqua.

L’uomo era andato alla ricerca di funghi nei boschi della contrada Rivalta a Maglio di Sopra (Valdagno) ed è in quella zona che parenti e soccorritori hanno concentrato le ricerche dopo che l’anziano non è rincasato dalla sua battuta all’ora di pranzo. Dopo ore, il corpo senza vita è stato trovato nei pressi di un torrentello, dove potrebbe essere finito a causa di un malore o per essere caduto. Inutili i soccorsi: l’uomo era deceduto. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.