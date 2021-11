Gira in centro nella serata di Halloween con un coltello in auto. Denunciato un 21enne

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

I carabinieri della compagnia di Valdagno hanno sequestrato un coltello a serramanico a un 21enne del posto, nel corso dei controlli “rafforzati” messi in campo in vallata nella serata del 31 ottobre, allo scopo di vigilare su eventuali eccessi legati alla tradizione di Halloween “importata” dagli Stati Uniti.

Una pattuglia, nella tarda serata di domenica, aveva notato un’automobile sospetta con a bordo il giovane, procedendo a un controllo accurato con perquisizione dell’abitacolo. In quest’occasione è emerso un coltello di metallo con impugnatura lavorata e lama, per una lunghezza totale di 21 centimetri.

Il proprietario di quella che l’ordinamento considera un’arma pericolosa tutti gli effetti è stato denunciato e subito rilasciato dopo la procedura di notifica completata nella sede del comando valdagnese dell’Arma, in via VII Martiri. Il ragazzo, nato nella stessa città e residente nella vallata dell’Agno, si aggirava per il centro a bordo di una vettura che era stata notata alle 22.30 dai militari in servizio di controllo preventivo, nell’area dedicata alla festa d’autunno, con giostrine per bambini e numerose bancarelle di ambulanti.

Una volta fermato e sottoposto a puntuale verifica, è saltato fuori il coltello a serramanico, costruito in materiale d’ acciaio, il cui possesso però al di fuori dell’ambito personale e/o domestico dovrà essere in futuro spiegato a un giudice, per difendersi dall’accusa di porto ingiustificato d’armi. Girare indisturbato armato di una lama nel corso di una festa pubblica, con famiglie e bambini al seguito, di certo merita una spiegazione.