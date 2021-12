Gli va di traverso un boccone di filetto in trattoria: morto barista 49enne

Era salito al ristorante alla Chiesetta del Muccion, a Valdagno in contrada Chele, per gustare con la compagna e una coppia di amici le prelibatezze di uno dei locali più apprezzati della vallata dell’Agno, gestita dai giovani fratelli Filippo e Alessandra Rossato, ma la cena si è trasformata in tragedia.

Matteo Dal Molin, 49enne barista valdagnese, ha trovato infatti la morte a causa di un boccone di carne di cervo che gli è andato di traverso senza lasciargli via di scampo, nonostante i soccorsi immediati.

L’uomo, che lavorava al pub La Pecora Nera di San Quirico di Valdagno, aveva appena messo in bocca un tenerissimo pezzo di filetto quando improvvisamente ha iniziato a dare segni di soffocamento. I soccorsi sono stati immediati, da parte delle persone in sala e dello staff. “Sono subito corso a chiamare la mia compagna che è infermiera e si trovava al piano superiore – racconta ancora sconvolto Filippo Rossato, il cuoco della trattoria – è arrivata lì in un attimo, mentre abbiamo allertato il 118. Ha provato a liberargli le vie respiratorie, ma il boccone era in profondità e non c’è riuscita. Ancor prima che arrivasse l’ambulanza non aveva più il polso: l’infermiera allora ha provato subito ad effettuare il massaggio cardiaco, fino all’arrivo dell’ambulanza. I sanitari hanno provato a lungo le manovre rianimatorie, ma tutto alla fine si è purtroppo rivelato inutile”. L’uomo è morto così, davanti agli occhi sconvolti della compagna Irene, degli amici e dello staff. Sul posto era intanto giunta anche una pattuglia dei carabinieri di Valdagno.

Matteo Dal Molin era una persona conosciuta a Valdagno e molto apprezzato dagli avventori del locale in cui lavorava, in particolare per la sua affabilità, simpatia e dedizione alla sua professione. In queste ore sui social si susseguono messaggi di incredulità e commozione. “Un grande cuore, una grande simpatia e tanto amore per il tuo lavoro e le persone a cui volevi bene! Buon viaggio Matteo Dal Molin, uno sguardo al cielo per te!” ha scritto un’amica. I funerali si terranno giovedì 23 dicembre alle ore 10,30 nella chiesa parrocchiale di Maglio di Sopra: il corteo funebre giungerà dall’Ospedale di Valdagno. Matteo Dal Molin, oltre alla compagna Irene lascia la mamma Carla e il papà Franco.