Gomitoli di passione: Michele Vencato racconta la lana in Italia e nel mondo

E’ dalla vocazione laniera di tanta parte della terra vicentina che si sviluppa una nuova ed entusiasmate puntata di We Love Italia, il format radiofonico in onda tutti i mercoledì su Radio Eco Vicentino e condotto dallo storico duo formato da Gianni Manuel e Martina Polelli: ospite ormai fisso, il giornalista Marco Zorzi.

Ma ospite per l’occasione stavolta anche Michele Vencato, manager valdagnese impegnato nel mondo dei tessuti e fondatore di Purae Italia, un progetto nato per ridare nuova vita e una più spiccata dignità sia alla preziosa fibra che è la lana, che ai tanti pastori che ancora oggi come da millenni allevano e curano le loro greggi. Tanti i miti sfatai durante la puntata: dalla lana che in realtà, se pura, non pizzica e non crea irritazioni, alla lana come tessuto che non fa sudare. Le fibre di lana possono infatti assorbire una grande quantità di umidità, doppia rispetto al cotone e addirittura trenta volte quella del poliestere. Questo non solo mantiene la pelle più asciutta, ma previene anche l’accumulo di sudore, batteri e odori indesiderati: la struttura chimica della lana consente inoltre di catturare e trattenere gli odori, rilasciandoli solo durante il lavaggio.

E costa troppo? “Assolutamente falso – racconta il commerciante con la passione per la cultura e l’arte – ci sono catene che offrono maglioncini a costi decisamente alla portata di tutti. Basta saper scegliere e verificare sempre l’etichetta”. Sorrisi a scena aperta poi per una scelta di marketing capace di trovare la risposta anche al problema più complesso: è il caso di un gruppo di montoni, forse impigriti e non così propensi all’accoppiamento tanto da essere definiti “montoni gay”. Un traguardo, quello del macello, che sembrava quindi ormai inevitabile per i poveri ovini: fino all’intuizione di un fattore tedesco, che li ha invece presi a cuore ricavandone pregiate lane..rainbow. Colori che catturano l’attenzione e che assumono lo stile fresco e dinamico del giovane creator Mattia Zenere, vincitore Feel the Contest 2024 o che, ancora, si prestano a interpretare il successo di un’azienda storica come il Lanificio Botto, visionaria e sempre sull’onda dell’innovazione come testimoniato dallo stesso Federico Botto, in collegamento telefonico durante la diretta. Storie di lana insomma: tra emozioni e aneddoti di successo. E l’orgoglio di un Made in Italy che ancora combatte.