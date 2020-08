Incidente in vacanza: cade dalla bici e finisce in rianimazione. Grave il consigliere Novella

Apprensione tra Valdagno e la capitale Roma, dove si prega per la sorte del dottor Guido Novella, stimato medico di base vicentino da pochi mesi in pensione vittima ieri di un incidente mentre si trovava in vacanza insieme alla moglie. Da quanto si apprende si trova ora ricoverato in gravi condizioni in un ospedale romano dopo aver riportato un trauma cranico, in seguito alla caduta dalla sella di una bicicletta. Viene assistito in rianimazione.

Oltre ad essere conosciuto per l’attività professionale che per decenni lo ha messo a contatto con la popolazione valdagnese, con il suo studio in via Bari, il medico di 69 anni compiuti ricopre un ruolo istituzionale nella città laniera, come consigliere comunale di maggioranza. In passato è stato assessore alle Politiche sanitarie.

L’incidente risale a ieri secondo quanto riporta il Giornale di Vicenza. Si trovava a Roma da poche ore, per visitare la capitale in compagnia della moglie. Mentre stava compiendo un tragitto in bici è successo qualcosa, forse una buca sull’asfalto non vista, facendolo cadere violentemente a terra sulla via Appia. Avrebbe sbattuto il capo, procurandosi un trauma da impatto. Alcuni passanti avrebbero che hanno assistito alla scena hanno prestato aiuto al medico vicentino, inoltrando subito una chiamata al 118. Un’ambulanza ha quindi raccolto e trasportato il ferito in codice di massima urgenza nel polo sanitario più vicino, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico, affidandosi ai colleghi romani.

In tanti a Valdagno, città dove è nato, hanno appreso nella serata di ieri della preoccupante notizia dell’incidente occorso all’ex medico convenzionato, e pregano che la situazione possa evolversi in maniera positiva. Sono stati informati i membri dell’assemblea comunale, in particolare gli amministratori eletti del gruppo del Partito Democratico locale di cui Guido Novella fa parte.

L’attuale consigliere comunale è stato inoltre tra i promotori del progetto dell’ospedale di Comunità a Valdagno e delle medicina di gruppo in continuità assistenziale, oltre che esperto in materia di cooperazione internazionale e solidarietà: non a caso è sua la delega per questa materia in senso all’amministrazione comunale, oltre a quelle per la sanità e l’igiene pubblica. Laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di Padova, aveva trascorso nell’Altovicentino a Thiene il periodo degli studi superiori, diplomandosi al Liceo Classico Corradini.