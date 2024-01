Lavori della Provincia: da lunedì senso unico alternato lungo la SP 45 Passo Zovo

Senso unico alternato sulla strada provinciale di Passo Zovo da lunedì 8 gennaio a causa di un cantiere necessario per ripristinare un muro di valle che ha ceduto.

Per consentire la prosecuzione dei lavori di “somma urgenza” per la messa in sicurezza del tratto di scarpata stradale, la Provincia di Vicenza ha infatti ordinato l’istituzione di un senso unico alternato lungo la strada provinciale 45 Passo Zovo da lunedì 8 a venerdì 19 gennaio (salvo imprevisti e condizioni meteo avverse), dalle 8.30 alle 17.30, esclusi i giorni di sabato e domenica.

In particolare, spiega il Comune di Valdagno in un comunicato, la modifica alla viabilità si rende necessaria per consentire i lavori di costruzione dei cordoli di sostegno per le barriere di sicurezza.

Il tratto interessato dai lavori, realizzati dalla Provincia, si trova in prossimità di contrada Grendene (km 3+100) nel territorio comunale di Valdagno.