Un weekend all’insegna dell’Epifania: ecco gli eventi in provincia (meteo permettendo)

Anche quest’anno torna l’Epifania, e la provincia di Vicenza offre una ricca gamma di eventi per vivere al meglio la festività che chiude il periodo natalizio. Tra venerdì 5 e sabato 6 gennaio la Befana, per la gioia di grandi e piccoli, farà la sua apparizione in diversi comuni del vicentino, tra i quali Thiene, Isola Vicentina, Salcedo, Malo, Colceresa, Zanè, Fara Vicentino, Villaverla, Marostica, Arzignano e Montecchio Maggiore.

A Santorso, in particolare, il momento culminante avrà luogo sabato 6 gennaio, alle 15: come da tradizione, la Befana, con la sua scopa, scenderà dal campanile della chiesa di Santa Maria. Da segnalare, inoltre, l’iniziativa organizzata dalla Cooperativa Trama con il patrocinio del Comune di Malo: venerdì 5 gennaio, a partire dalle 15.30, i bambini dai 5 anni avranno la possibilità di trascorrere un pomeriggio di spensieratezza grazie a letture divertenti e ad un laboratorio appositamente pensato per loro.

Per tutti gli eventi, essendo prevista un’ondata di maltempo, è consigliabile ovviamente verificare on line che non siano stati cancellati o rinviati.

I concerti Venerdì 5 gennaio, alle 20.30, ritorna il tradizionale appuntamento con il Concerto per il nuovo anno: presso la Chiesa di San Francesco di Bassano del Grappa, l’Orchestra Lorenzo Da Ponte, diretta da Roberto Zarpellon, eseguirà un programma molto vario, con l’intento di lanciare un messaggio di “pace” per cominciare il nuovo anno con i migliori auspici.

Sabato 6 il Cinema Teatro Super di Valdagno ospiterà invece il Concerto dell’Epifania “C’era una volta Morricone”. L’evento, che avrà inizio alle 17, proporrà le colonne sonore più famose del celebre compositore romano, senza dimenticare i brani meno conosciuti ma originali per ideazione compositiva, ritmica e strumentazione. Lo spettacolo sarà inoltre arricchito dalla lettura di curiosità, aneddoti e testimonianze che accompagnano lo spettatore nella poetica del grande maestro.

Anche a Zugliano si avrà l'opportunità di lasciarsi suggestionare dalla magia della musica classica: sabato 6 gennaio, alle 18, presso la sala polivalente Zagorà appassionati e curiosi potranno ascoltare il concerto del giovane pianista Massimiliano Grotto, che eseguirà un programma interamente dedicato a Schubert esibendosi sul Borgato Gran Prix 333, il pianoforte più lungo del mondo. Altri appuntamenti all'insegna della musica si segnalano a Monte di Malo e Thiene.

Per chiudere, non può mancare una nota relativa a Vicenza: il Mercato dell’Epifania ritorna da venerdì 5 a domenica 7 gennaio, con un giorno in più rispetto all’anno scorso e un’area più grande: oltre cento banchi si estenderanno da viale Roma fino a piazzale De Gasperi e piazza Castello, all’imbocco di corso Palladio. E’ previsto l’allestimento di un centinaio di banchi di espositori provenienti da Emilia, Lazio, Lombardia, Piemonte, Toscana e anche dalla Francia. Vere e proprie “generazioni” di storici ambulanti con prodotti artigianali e dell’enogastronomia, in sintonia con lo spirito della giornata che chiude le festività natalizie con la tradizionale calza della Befana.

Gabriele Silvestri