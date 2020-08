Malmenato e derubato dello smartphone mentre cammina in centro città

Un episodio di cronaca è stato denunciato nelle scorse ore ai carabinieri della compagnia di Valdagno, risalente alla notte tra sabato e domenica scorsi. Un week end funestato da un pugno diretto in faccia per un giovane del posto, di 23 anni, colpito all’improvviso da un aggressore non identificato, che lo ha immobilizzato prima di sottrargli uno smartphone dalle tasche e svignarsela facendo perdere le proprie tracce.

Il fatto, secondo la versione raccontata dal giovane valdagnese, è avvenuto intorno alla mezzanotte di sabato nel centro cittadino, in via Clemente, mentre stava camminando in solitaria sotto la pioggia che in quelle ore serali stava scendendo sulla vallata.

Una volta incamminatosi verso il vicolo che si trova nelle vicinanze della chiesa locale, il 23enne sarebbe stato aggredito da un soggetto che lo ha colto di spalle e quindi di sorpresa. Dopo aver messo “faccia al muro” la vittima presa di mira in pochi concitati attimi, sarebbe partito un pugno diretto al volto di quest’ultima per metterla fuori combattimento, in modo da rubare quanto disponibile nelle tasche, il tutto in una manciata di secondi appena. Una rapina che ha “fruttato” un telefonino di ultima generazione.

Sotto shock per il colpo subito al volto, il ragazzo si è gradualmente ripreso chiedendo aiuto a dei passanti che hanno composto il numero di emergenza. Nessuno aveva assistito alla scena, secondo quanto ricostruito in seguito. Sul posto è giunta poco dopo una gazzella dei carabinieri della compagnia locale, i quali hanno ascoltato il racconto dell’episodio dalla vittima, effettuando una ricognizione della zona, ormai tardiva. Il rapinatore si era infatti già dileguato.

In assenza di testimoni oculari del fatto, a causa del maltempo che imperversava a quell’ora sopra Valdagno, l’unica pista utile da seguire per i militari rimane l’analisi dei filmati di videosorveglianza, oltre alla descrizione abbozzata dell’aggressore. Sul fatto indagano i carabinieri valdagnesi.