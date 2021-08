Malore alla guida e schianto sul guard-rail del ponte. Feriti conducente e passeggera

Sono intervenuti i vigili del fuoco per collaborare alle operazioni di soccorso di una coppia in difficoltà, ieri mattina alle 9.40 a tra Valdagno e Recoaro, dopo lo schianto di una Fiat Grande Punto sulle barriere di protezione della carreggiata all’altezza di un ponte stradale.

Alla guida della vettura, diretta verso contrada Marchesini, c’era un uomo che avrebbe accusato un malessere improvviso, perdendo così il controllo del volante e del mezzo andando a sbattere sul guard-rail.

Per fortuna dei due occupanti e anche grazie alla velocità moderata la barriera ha tenuto la forza d’urto all’impatto frontale con la macchina fuori controllo, evitando guai peggiori se la Grande Punto fosse finita nella scarpata sottostante. Non si conosce l’entità del problema accusato dal guidatore, rianimato sul posto e successivamente trasportato in ambulanza ieri mattina all’ospedale San Lorenzo di Valdagno. Ferite di poco conto per la passeggera al suo fianco, comunque medicata in pronto soccorso.

A raggiungere la strada teatro dell’incidente sono stati carabinieri, personale sanitario del Suem una squadra di pompieri inviata dal distaccamento di Schio. Questi ultimi si sono occupati di rimettere in sicurezza la via di comunicazione e verificare le condizioni del ponte, la prima resa pericolosa a causa dell’auto danneggiata, con traffico rallentato su una sola corsia di marcia alternata nel corso dell’intervento.

