Previsioni 18-21 aprile: fine settimana di Pasqua all’insegna di una grande instabilità

Situazione generale

Il Mediterraneo centro-occidentale è interessato da una profonda depressione che determina condizioni di maltempo sul centro-nord Italia. Questa struttura depressionaria andrà perdere potenza nei prossimi giorni, quando nella nostra provincia permarranno comunque condizioni di cielo molto variabile a tratti instabile.

Venerdì 18 aprile

La mattina sulla nostra provincia il cielo si presenterà nuvoloso, con possibili parziali aperture sul basso vicentino. Da metà giornata aumenterà l’instabilità sulle zone montane con alta possibilità di rovesci sparsi, che nel pomeriggio/sera interesseranno anche le zone di alta pianura. Attesi generalmente 5/10 mm di pioggia. Bassa probabilità di precipitazioni invece sul vicentino meridionale. Temperature stazionarie con estremi termici in pianura tra 11 e 17 gradi.

Sabato 19 aprile

Altra giornata dove saranno presenti molte nubi già dal mattino. Qualche occhiata di sole in pianura in un contesto di cielo variabile. Nella seconda parte della giornata debole instabilità su pedemontana e Prealpi, associata a locali brevi rovesci. Difficilmente si vedranno fenomeni sul medio e basso vicentino. Temperature in lieve aumento nei valori massimi.

Domenica 20 aprile

Nel giorno di Pasqua il tempo sarà molto variabile. La giornata inizierà con un possibile impulso perturbato all’alba che interesserà l’ovest vicentino e le Prealpi. Seguito già in mattinata da rapide schiarite. Tra il pomeriggio e la sera un altro peggioramento in arrivo da sud ovest interesserà buona parte della provincia con piogge deboli o moderate. Punte massime di 20 gradi in pianura.

Lunedì 21 aprile

Molte nubi presenti sui rilievi già in mattinata. In pianura possibili momenti soleggiati ma anche qui nel corso della giornata la copertura si farà via via più compatta. Un peggioramento del tempo arriverà nella seconda parte della giornata e interesserà soprattutto l’ovest vicentino. Fenomeni più deboli o assenti a est. Temperature senza variazioni di rilievo.

Tendenza nel lungo termine

Il proseguo della settimana vedremo ancora molta instabilità sul nostro territorio, soprattutto nelle ore pomeridiane. Non mancheranno comunque di tanto in tanto delle mezze giornate soleggiate. I valori termici rimangono in linea col periodo.

