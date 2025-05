Manca all’appello da ore, si cerca Gianluca Stocchero

Si cerca dal pomeriggio di oggi, mercoledì 28 maggio, Gianluca Stocchero di Valdagno. A lanciare l’allarme, subito ripreso da molti utenti via social, il fratello Franco.

Stando alle poche notizie raccolte sinora, l’uomo avrebbe fatto perdere le sue tracce da diverse ore e potrebbe trovarsi in un leggero, ma riscontrabile, stato confusionale. Segnalazioni di possibili avvistamenti, sarebbero già pervenute alle autorità, specie dalla frazione di Novale dove spesso si recherebbe avvalendosi di mezzi pubblici, ma al momento senza portare a esiti. Chiunque avesse notizie fondate e di rilievo, è invitato a mettersi prontamente in contatto con i Carabinieri.

Notizia in aggiornamento

