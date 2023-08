Pizze e prodotti di pasticceria a duello: due vicentini finalisti al Pizza Bit e Pastry Bit Competition

C’è tanto Veneto e ben due talenti tutti vicentini pronti a sfidarsi per le finali di Pizza Bit Competition e Pastry Bit Competition, i due concorsi più importanti in Italia rispettivamente per i settori della pizzeria e della pasticceria artigianale organizzati da Molino Dallagiovanna.

L’appuntamento è per sabato 9 settembre nella sede dell’azienda di Gragnano Trebbiense, in provincia di Piacenza, dove, in occasione della Festa dei Granai, i nove finalisti del Pizza Bit Competition e i nove finalisti del Pastry Bit Competition si sfideranno a colpi di pizze e panettoni d’autore per decretare i nuovi Ambassador dell’azienda molitoria leader in Italia per il comparto delle farine. Pizza Bit Competition, quest’anno alla seconda edizione, è la gara che Molino Dallagiovanna ha ideato per i pizzaioli professionisti: in palio il titolo di “Dallagiovanna Pizza Ambassador 2024”, volto ufficiale del Molino per il settore pizza in Italia e nel mondo. Pastry Bit Competition, invece, è la gara rivolta ai professionisti della pasticceria che Molino Dallagiovanna promuove insieme al maestro Leonardo Di Carlo, pioniere della Pasticceria Scientifica: il vincitore della finale si aggiudica il titolo di “Dallagiovanna Pastry Ambassador 2024”, volto ufficiale del Molino per il settore pasticceria in Italia e nel mondo.

Nove quindi i finalisti in gara in entrambe le competizioni: nella pasticceria, che è alla seconda fase della finale, l’ultima valutazione riguarderà la qualità del re dei lievitati, il Panettone, mentre nella seconda il confronto avverrà sulla più tradizionale delle pizze, la Margherita. A valutare i concorrenti delle due competizioni saranno giurie composte da esperti del settore, blogger e giornalisti. Le due finali avranno come presentatori gli affiatatissimi Andrea Mainardi e Daniele Persegani, chef e noti conduttori televisivi.

Il Veneto schiererà ben tre finalisti al Pizza Bit Competition. Si tratta di Roberto Iavarone della “Courtyard by Marriott” dell’Aeroporto ‘Marco Polo’ di Venezia, Michele Colpo della “Premiata Fabbrica Pizza” di Bassano del Grappa e Nicola Guizzardi della pizzeria “All’Insolita” di Cerea. Anche al Pastry Bit Competition ci sarà un finalista veneto: Gianluca Bolzani della pasticceria ‘Bolzani’ di Vicenza.

Michele Colpo, classe 1989, è nato a Conco ma è residente a Bassano del Grappa: pizzaiolo da 18 anni, le sue pizze preferite sono la “Capricciosa”, legata all’infanzia, base classica rossa, con prosciutto cotto, funghi preferibilmente freschi e carciofi appena scottati in padella, ma anche la “Vegana” con crema di verdure, melanzane scottate, zucchine e carote e possibilmente verdure o frutta fermentata, che dona al risultato finale acidità e sapidità.

Gianluca Bolzani, classe 1996, da circa 7 anni è entrato nell’omonima azienda di famiglia, che vanta due generazioni di pasticceri e quattro negozi a Vicenza. Le produzioni in pasticceria partono dalla Croissanterie per la colazione, passando per la biscotteria, la pasticceria mignon, le torte da credenza, le torte moderne e le torte da ricorrenza, arrivando a tutti i lievitati per le festività.