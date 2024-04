Urto tra moto e utilitaria, un 24enne grave soccorso in eliambulanza. Ferita anche la passeggera

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Rimane in prognosi riservata il giovane motociclista di Cornedo Vicentino soccorso ieri a Valdagno, nella frazione di San Quirico, dopo l’impatto tra la sua motocicletta Triumph e una Fiat Panda. Il ragazzo, di 24 anni, è stato trasportato via cielo all’ospedale San Bortolo in codice rosso, per i politraumi riportati nell’incidente che sarebbe avvenuto intorno alle 11.40 di domenica. Le sue iniziali sono M.Z.

Non si è reso necessario il ricovero invece per la conducente dell’utilitaria, una pensionata di 80 anni residente nelle vicinanze del luogo dell’incidente. Ferita invece una coetanea (L.P. la giovane, pure vicentina) che sedeva in sella alle spalle del pilota della moto, anche lei scaraventata sull’asfalto sullo sbalzo dopo l’impatto tra i due veicoli.

Le sue condizioni non desterebbero invece preoccupazioni sulla sua piena ripresa una volta smaltire ferite e contusioni. L’incidente è avvenuto lungo l’arteria principale che attraversa il centro abitato di S. Quirico in via Fabio Filzi lungo la Sp246. Immediatamente degli abitanti del posto e altri automobilisti in transito hanno prestato soccorso ai due giovani feriti e sostenuto anche l’anziana guidatrice, scioccata per l’accaduto. Per conoscere i dettagli sullo scontro stradale e per l’attribuzione delle responsabilità bisognerà attendere i risultati dei rilievi della polizia locale Valle Agno.

La Panda si sarebbe inserita in strada in corrispondenza della provinciale, proveniente dal parcheggio della chiesa locale. In quel momento l’urto con la due ruote diretta verso nord in direzione Recoaro Terme, almeno senza che il mezzo andasse ad impattare con altri veicoli in transito. La ragazza 24enne è stata quindi affidata alla squadra di emergenza del Suem 118 e trasferita in pronto soccorso del San Lorenzo, l’ospedale locale di Valdagno mentre il pilota, dopo la stabilizzazione e un primo accesso nello stesso polo territoriale, è stato trasportato in elisoccorso del 118 dalla vallata al capoluogo berico.