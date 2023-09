Nuovo comandante di Compagnia nell’Ovest Vicentino. E’ il padovano… Veronese

Anche la vasta area dell’Ovest Vicentino che racchiude la vallata dell’Agno e la vallata del Chiampo, in linea verticale da Recoaro Terme fino a Lonigo, ha accolto in questi giorni una uffiiale dell’Arma Come nuova guida per la Compagnia Carabinieri con sede maestra a Valdagno, in via VII Martiri. Così come accade allo stesso modo dal 1 settembre 2023 a Thiene e a Bassano del Grappa, per avvicendamenti di incarichi programmati.

Nuovo comandante già in carica di Compagnia è oggi il Maggiore Alberto Veronese, 48 anni, veneto originario di Camposampiero (Padova).

Celebrato la scorsa settimana il passaggio di testimone tra il suo predecessore, il Maggiore Danilo Ciampini, e il collega in fase di subentro e subito attivo a prendere contatti con le autorità locali. Per Ciampini, originario di Chieti e prima a Ferrara, era giunta a compimento la scadenza del quinquennio ordinario. Prossima tappa della sua carriere nell’Arma sarà in Alto Adige, presso il comando della Legione Carabinieri.

La “new entry” proviene da Centro Carabinieri Addestramento Alpino di Auronzo di Cadore a Belluno, pronto per una nuova esperienza operativa dopo oltre 20 anni di militanza nel corpo militare. Il Magg. Veronese si è arruolato nell’Arma infatti nel 2003, ricoprendo negli anni diversi incarichi in Sardegna e, con compiti investigativi, nella provincia di Verona per poi ricoprire il ruolo di addetto alle pubbliche informazioni presso il Coespu a Vicenza.

Non mancano nel suo curriculum anche le missioni internazionali, e più precisamente nella deliata regione del Kossovo, all’interno del contingente Msu-Kfor. Da Valdagno dirigerà i colleghi sottoposti della stazione locale, di Recoaro Terme, Arzignano, Montebello, Lonigo e tutte le sedi dislocate sul territorio, a stretto contatto con gli ufficiali dell’unica Tenenza del territorio collegata alla Compagnia, quella di Montecchio Maggiore. Un bacino da circa 170 mila cittadini vicentini residenti in 21 Comuni.