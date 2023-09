Incidente ferroviario di Brandizzo: procedure non rispettate per finire prima i lavori

“Ragazzi se vi dico treno andate da quella parte, ok?”, e subito dopo: “Se vi dico treno da che parte passate?”. “Di qua”, la risposta. È ciò che si sente in un video che ritrae gli ultimi momenti di vita dei 5 operai che poco dopo saranno investiti e uccisi dal treno.

Antonio Veneziano, ex collega dei cinque operai morti, è stato tra i primi a confermare questa ricostruzione quando ieri è stato sentito in procura. “E’ capitato più volte, andavamo sul binario per affrettare il lavoro”, aveva detto al Tg1. E’ passato anche Antonino Laganà, fratello di Kevin, la più giovane delle vittime, nonché suo collega di lavoro all’impresa Sigifer di Borgo Vercelli. La sua audizione è stata rinviata a domani.