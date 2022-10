Pedinato per oltre un mese, arrestato pusher 59enne

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Le indagini si sono prolungate per oltre un mese con i carabinieri della compagnia di Valdagno alle costole del presunto pusher, scoprendo poi che l’uomo gestiva una intensa attività di spaccio di droga con un nutrito giro di clienti. Nella mattinata di oggi, 26 ottobre, i militari della Valle dell’Agno, supportati dai colleghi della compagnia di Vicenza, hanno tratto in arresto C.A., 59enne nato in Lombardia, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è scattata alle prime ore del mattino, i militari si sono presentati presso l’abitazione dell’uomo con un decreto di perquisizione emesso dall’autorità giudiziaria berica finalizzata all’eventuale rinvenimento di sostanze stupefacenti. Un’azione a colpo sicuro che ha dato i suoi frutti, tanto da far ottenere l’ordinanza grazie all’attività di osservazione che ha visto i carabinieri impegnati per oltre un mese a seguire tutti gli spostamenti dello spacciatore. L’esito ha scansato ogni dubbio e ha portato alla conferma dei reati a carico di C.A., impegnato nello spaccio di cocaina in zona Vicenza ovest.

L’ipotesi investigativa è stata confermata dal rinvenimento nella casa del sospettato, nel corso della mattinata di oggi, di 36 grammi di sostanza stupefacente suddivisa in dosi, un bilancino di precisione e di altro materiale necessario al confezionamento ed al taglio della sostanza. Il tutto era occultato all’interno della cucina e di un ripostiglio dello stesso immobile in cui risiede l’uomo. L’arrestato, assolte le previste procedure, è stato condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.