Frana sulla provinciale 246 tra Recoaro e Valli. Strada chiusa e verifiche in corso

Fine settimana costellato dal maltempo a determinare frane e smottamenti nel Vicentino. Oltre a quelle registrate in Folgaria e sulla Valsugana, un nuovo problema si registra tra Recoaro Terme e Valli del Pasubio, qui lungo la strada provinciale 346 che collega le due località montane della vallata dell’Agno e del Leogra.

Una “colata” di terra, detriti e piante si sono riversate sull’asfalto nella serata di sabato, con immediata allerta inviata al Comune di Recoaro, dove si trova il tratto interessato nei pressi di località Fonte Capitello, con immediata notifica dell’emergenza a Vi.Abilità, ente competente trattandosi di una via di comunicazione provinciale.

Inevitabile la chiusura del traffico su entrambi i sensi di marcia della carreggiata, al primo sopralluogo dei tecnici, in attesa di procedere da oggi a una verifica più approfondita e alla rimozione eventuale del materiale scivolato in strada. Aspetto primario, però, da affrontare, ancora prima dello sgombero, risiede nel controllo della tenuta del terreno in pendio del versante montano soprastante per prevenire altre frane future. Aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore dopo le valutazione dei tecnici di Vi.Abilità, attesi già stamattina.

Per chi si muove su ruote da Valli del Pasubio a Recoaro e viceversa rimangono percorribili vie secondarie, indicate dal Comune. “Sa Recoaro Terme verso Valli del Pasubio – si legge nella nota – rimane percorribile il tratto di Via Capitello. Sul versante opposto, provenendo da Staro si raggiunge solo Contrada Cischele. Per scendere fino a Recoaro al momento la viabilità alternativa avviene per Contrada Fiori e località Pianalto”. Anche su via Rovegliana passando per contrada Locre viene segnalato uno smottamento contenuto, con restringimento della carreggiata.