Giulia da Los Angeles alle Terme per presentare il suo progetto artistico

Domenica 16 agosto alle 16 nel complesso termale di Recoaro Terme, situato all’interno di un parco di ben 220 mila metri quadrati, in cui predominano edifici di rilevante interesse storico artistico, andrà in scena il reading teatrale “Tutto all’Aria – book show” con l’autrice di origini recoaresi Giulia Ethel Tomasi che vive tra l’Italia e l’America.

Si tratta della presentazione del suo progetto artistico che si esprime in un romanzo a più forme: un libro stampato, un audiolibro e un cd attraverso cui reciterà e canterà un momento di caduta di un’artista che perde la sua voce. Anima, così si chiama la protagonista, parte dal suo piccolo paese incastonato come una gemma nelle Piccole Dolomiti in cerca della sua vera voce per aprirsi ad un volo più grande fino all’Australia, all’America, alla Cina. Viaggi che le permetteranno di conoscere e apprezzare profondamente le sue origini.

L’autrice, formatasi al Saint Louis College of Music di Roma e interprete di colonne sonore di film, musical e musica d’autore, racconterà come Anima si rifugi nelle voci di altri, darà fiato alle canzoni di altri, prima di scoprire la sua missione e riuscire a trovare la sua Aria. Attraverso la recitazione e il canto, l’attrice, cantante e formatrice Giulia Ethel, racconterà storie di andate e ritorni, di cadute e ripartenze, di una voce che si spezza e riprende a cantare, del coraggio di inseguire un sogno, della voglia di dare voce a se stessi. Uno spettacolo quello di domenica che sarà un vero monito a tornare sempre alle proprie origini perché è lì, secondo l’artista nata e cresciuta a Recoaro Terme, che si trovano le risposte.

“Era molto importante ripartire dall’aria dopo il lockdown, un segno per tornare a contatto con l’aspetto umano e naturale della vita – spiega l’autrice del reading teatrale Giulia Ethel Tomasi- Ho voluto fortemente questi momenti di condivisione emozionale con le persone dal vivo! Sono veramente felice di poter far riecheggiare la mia voce qui alla fonte, nel luogo dove sono nata e dove nasce l’oro, dove nasce l’acqua miracolosa del mio paese e poter cantare per le mie montagne come ringraziamento. Quando rispetti le tue radici puoi andare ovunque, questo è il leit motiv del mio romanzo.

Desidero che Recoaro Terme – prosegue Tomasi – possa tornare a risplendere della sua luce, amato e valorizzato per i suoi tesori, ispirazione e culla del profondo sentire, terra con la missione della cura dell’anima. Aspiro che l’arte e la bellezza riaffiorino e zampillino qui come l’acqua sorgente. Questo è un luogo che confortò e ispirò Verdi, Nietzsche, molti artisti e reali di un tempo e sono profondamente onorata di poter condividere e far ascoltare, proprio qui, il mio romanzo”.

“Tutto all’Aria – book show”, organizzato con il patrocinio del comune di Recoaro Terme, è in tour: iniziato il 6 luglio dall’Eremo Santa Maria del Cengio di Isola Vicentina, il 29 luglio è andato in scena al giardino La Favorita di Valdagno, il 7 agosto a Trissino, poi il 28 sarà a Marostica nel giardino della Biblioteca Civica. Seguiranno molti altri appuntamenti prossimamente a calendario, che si troveranno nel sito www.tuttoallaria.com.