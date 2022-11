Inverno in arrivo: ordinanza di Vi.Abilità dispone chiusura della strada provinciale Campogrosso ai primi fiocchi

Con la prima neve, non sarà possibile salire all’alpe di Campogrosso da Recoaro Terme. Come ogni anno, infatti, Vi.Abilità ha emesso una ordinanza per chiudere al traffico per motivi di sicurezza un tratto di tre chilometri lungo la Strada provinciale 99 di Campogrosso.

Lo annuncia il Comune recoarese: il provvedimento, il numero 354 del 2022, dispone la sospensione della circolazione stradale in entrambi i sensi di marcia per tutti i veicoli. La chiusura scatterà a partire dal primo giorno in cui si dovessero verificare condizioni meteorologiche avverse (neve o ghiaccio), tali da rendere insicuro il transito. Il tratto interessato dalla chiusura è quello tra il Rifugio La Guardia e il Rifugio Giuriolo (meglio conosciuto come Rifugio Campogrosso).

L’ordinanza rimarrà poi in vigore fino al 30 aprile 2023. Attualmente la zona non è coperta da neve (Rifugio Campogrosso si trova a 1457 metri), ma già nei prossimi giorni è previsto un peggioramento: anche sul territorio vicentino infatti si vedrà qualche precipitazione e un sensibile calo termico, di almeno 5/6 gradi.

La neve scenderà già attorno ai 1400 metri di altitudine.

Da martedì 22 novembre, poi, perturbazione nevosa più decisa in montagna, anche a quote più basse.