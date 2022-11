Previsioni meteo 18-20/11, prosegue l’instabilità con sensibile calo termico

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

SITUAZIONE GENERALE

Continua il flusso di correnti di provenienza nord atlantica in direzione dell’Italia portando con sé delle perturbazioni più o meno incisive. Anche sul territorio vicentino in questi giorni, quindi, si vedrà qualche precipitazione e un sensibile calo termico che si prevede in almeno 5/6 gradi.

VENERDI 18 NOVEMBRE

Nella prima mattinata di oggi il cielo si presenterà coperto sulla nostra provincia con deboli precipitazioni sparse, più probabili sulle Prealpi e sul Basso Vicentino. Quota neve prevista a 1.900 metri. Nella seconda parte della giornata ci sarà qualche parziale schiarita con brevi momenti soleggiati in pianura. Temperature stazionarie con valori ancora oltre le medie stagionali.

SABATO 19 NOVEMBRE

Giornata instabile. Saranno presenti molte nubi sul nostro territorio, soprattutto la mattina quando ci saranno locali rovesci più probabili su Est Vicentino. Fioccate oltre i 1.200/1.300 metri di quota con qualche spruzzata di neve a partire dai 1.400 metri circa. I fenomeni durante la giornata saranno intermittenti e a carattere sparso, probabilmente quindi alcune zone non vedranno precipitazioni. Rasserena ovunque la sera. Temperature in sensibile calo, con temperature massime in pianura non oltre gli 11-12 gradi.

DOMENICA 20 NOVEMBRE

Netto miglioramento del tempo per correnti più secche e fredde da nord. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso su tutta la provincia. Estremi termici in pianura fra 3 e 13°. Clima invernale in montagna.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Lunedì si vedranno le prime diffuse brinate in pianura con temperature prossime allo zero. Martedì è atteso un peggioramento del tempo di stampo tardo-autunnale con neve a quote medio-basse. Ad inizio settimana saremo più precisi con l’entità di questa perturbazione.